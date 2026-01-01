Размер шрифта
Вратарь «ПСЖ» Сафонов опубликовал видеопоздравление с Новым годом

Вратарь «ПСЖ» Сафонов поздравил болельщиков с Новым годом в видеосообщении
Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале опубликовал видеосообщение, в котором поздравил болельщиков с Новым годом.

«Добиваться целей в новом году, быть уверенными в себе, ни в чем не сомневаться. Спасибо всем за поддержку! Желаю каждому из вас провести этот замечательный праздник в компании родных и близких! С Новым годом!» — сказал Сафонов.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

Ранее Андрей Аршавин высказался о конкуренции Сафонова в «ПСЖ».

