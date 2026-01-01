Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Опубликованы кадры последствий атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области

Появились кадры с места атаки беспилотников ВСУ в Хорлах Херсонской области
Пресс-служба губернатора Херсонской области/ТАСС

В сети появились фотографии с последствиями ночного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области. Снимки опубликованы в Telegram-канале РЕН ТВ.

На кадрах можно увидеть практически разрушенное здание. Отсутствуют окна, двери и часть кирпичной стены. Кроме того, в результате налета украинских дронов обрушилась часть крыши. Внутри кафе при гостинице произошел крупный пожар. В результате выгорела вся обстановка внутри заведения. От мебели и прочих предметов интерьера остались лишь угли.

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, дроны ВСУ атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы в ночь на 1 января. По его словам, удар был целенаправленным и осуществлен практически в момент новогоднего боя курантов. Предварительно, пострадали более 50 человек, еще 24 не выжили, в их числе ребенок.

Площадь возгорания в кафе после атаки ВСУ составила 500 квадратных метров, на данный момент огонь потушен. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Пресс-секретарь Сальдо Владимир Василенко отметил, что над Хорлами продолжают кружить вражеские дроны-разведчики. Он заявил, что БПЛА мешают работе оперативных служб по устранению последствий ночного удара.

Ранее Сальдо допустил, что британские спецслужбы причастны к атаке в Хорлах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27544525_rnd_4",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+