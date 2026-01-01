Опубликованы кадры последствий атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области

В сети появились фотографии с последствиями ночного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области. Снимки опубликованы в Telegram-канале РЕН ТВ.

На кадрах можно увидеть практически разрушенное здание. Отсутствуют окна, двери и часть кирпичной стены. Кроме того, в результате налета украинских дронов обрушилась часть крыши. Внутри кафе при гостинице произошел крупный пожар. В результате выгорела вся обстановка внутри заведения. От мебели и прочих предметов интерьера остались лишь угли.

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, дроны ВСУ атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы в ночь на 1 января. По его словам, удар был целенаправленным и осуществлен практически в момент новогоднего боя курантов. Предварительно, пострадали более 50 человек, еще 24 не выжили, в их числе ребенок.

Площадь возгорания в кафе после атаки ВСУ составила 500 квадратных метров, на данный момент огонь потушен. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Пресс-секретарь Сальдо Владимир Василенко отметил, что над Хорлами продолжают кружить вражеские дроны-разведчики. Он заявил, что БПЛА мешают работе оперативных служб по устранению последствий ночного удара.

Ранее Сальдо допустил, что британские спецслужбы причастны к атаке в Хорлах.