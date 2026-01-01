Размер шрифта
Место взрыва на горнолыжном курорте в Швейцарии сняли на видео

Очевидцы сняли на видео пожар после взрыва на курорте в Кран-Монтана
rts.ch

В соцсетях появились видео от очевидцев, которые сняли последствия взрыва на горнолыжном курорте Кран-Монтана в кантоне Вале в Швейцарии в баре Constellation, где гости отмечали начало Нового года. Кадры опубликовал портал RTS.

На опубликованных видео видно, как здание полностью охвачено огнем, а люди выбегают на улицу. В другом ролике сняли пострадавших, лежащих на земле.

После взрыва в заведении вспыхнул сильный пожар. В момент происшествия в баре находились около ста человек.

По данным газеты Le Nouvelliste, в результате взрыва и последующего пожара погибли около 40 человек, не менее 100 получили ранения. Пожарные продолжают работать на месте инцидента.

Взрыв произошел в подвале заведения около 1:30 ночи, после чего начался пожар. Бар, который обычно работает до 2:00, мог принимать до 400 человек. Один из участников ликвидации ЧП охарактеризовал происшествие как «крупную катастрофу», которая по числу жертв может быть сопоставима с автобусной аварией в Сирре в 2012 году, когда погибло 28 человек.

В настоящее время версию о преступном умысле не рассматривают. Причины взрыва и последующего возгорания устанавливаются. Для родственников пострадавших была организована горячая линия.

Ранее в Сочи девочку с отцом накрыло снежной лавиной.
 
