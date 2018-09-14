Помпео обвинил Россию в попытке вмешаться в работу комитета СБ ООН по КНДР

Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию в попытках оказать влияние на работу комитета Совбеза ООН 1718, который занимается мониторингом соблюдения санкций против КНДР, передает Reuters.

«Я разговаривал сегодня ранее с постпредом (США при ООН Никки) Хейли, Россия активно пыталась изменить резолюцию Комитета 1718 Совбеза ООН, который контролирует соблюдение санкций (против КНДР) через изменение ее содержания», — сказал Помпео.

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Он также выразил надежду на то, что члены комитета продолжат выполнять возложенную на них функцию, сохраняя независимость и не позволяя ни одной стране менять свои принципы работы.

Ранее сообщалось, что Помпео пригрозил России жесткими последствиями за вмешательство в выборы.