Белый дом отрицает связь между победой Трампа и признанием Манафорта

Признание бывшим руководителем предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом своей вины по двум пунктам обвинения в преступном сговоре никак не связано с победой главы государства на выборах в 2016 году, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

«Это абсолютно не связано с президентом или его победной президентской кампанией 2016 года», — сказала Сандерс.

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Она подчеркнула, что его решение сотрудничать со специальным прокурором по делу о якобы вмешательстве в президентские выборы «абсолютно не связано» с этими событиями.

Ранее сообщалось, что Манафорт признал вину по «российскому делу».