Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о высылке из Нидерландов «российских шпионов», сообщает РИА «Новости».

По словам главы МИДа, сомнительно, что разведывательную операцию трех стран не сразу заметили СМИ. Он также подчеркнул, что Россия будет готова прокомментировать эту информацию только просто получения фактов.

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«Я даже не могу предположить, чтобы такое событие, в котором участвовали специалисты трех западных стран, могло остаться вне поля зрения СМИ. Если какие-то факты нам будут предъявлены, я думаю, тогда и сможем их более вразумительно комментировать», — сказал Лавров.

Ранее в Федеральной разведывательной службе Швейцарии подтвердили участие в операции против «российских шпионов».