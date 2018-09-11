Волкер намерен посетить Киев

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в твиттере заявил, что планирует посетить Киев.

По его словам, он намерен посетить столицу Украины на этой неделе.

Он также добавил, что планирует провести встречи на тему достижения мира на Украине.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко встретился с Волкером.

Как отмечалось, на встрече они обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе и подчеркнули важность «давления на Россию».