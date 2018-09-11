Белый дом прокомментировал отмену визита Трампа в Ирландию
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала информацию о том, что президент США Дональд Трамп отметил визит в Ирландию. Об этом сообщает «Би-би-си».
«Мы по-прежнему определяем, будет ли остановка в Ирландии в ходе визита Трампа в Париж», — сказала Сандерс.
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По ее словам, в настоящее время Белый дом не может подтвердить отмену визита президента в Ирландию.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп отменил свой визит в Ирландию, который был запланирован на ноябрь.
Как отмечалось, отмена визита в Ирландию стала результатом пересмотра графика всей европейской поездки Трампа.