Белый дом прокомментировал отмену визита Трампа в Ирландию

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала информацию о том, что президент США Дональд Трамп отметил визит в Ирландию. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Мы по-прежнему определяем, будет ли остановка в Ирландии в ходе визита Трампа в Париж», — сказала Сандерс.

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По ее словам, в настоящее время Белый дом не может подтвердить отмену визита президента в Ирландию.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп отменил свой визит в Ирландию, который был запланирован на ноябрь.

Как отмечалось, отмена визита в Ирландию стала результатом пересмотра графика всей европейской поездки Трампа.