МИД Японии оценил встречу Путина и Абэ

Официальный представитель МИД Японии Такэси Осуга заявил, что ведомство позитивно оценивает встречу президента России Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Токио позитивно оценивает итоги встречу двух лидеров.

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Он также подчеркнул, что данная встреча подтверждает уверенность Путина и Абэ в укреплении двусторонних отношений.

Ранее Абэ заявил, что в 2019 году намерен провести ряд двусторонних встреч с Путиным.

По его словам, он и Путин приложат все усилия для заключения мирного договора между странами.

10 сентября состоялись переговоры Путина и Абэ в рамках визита японского премьера в Россию в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке.