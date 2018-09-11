Орбан заявил, что не позволит «шантажировать» Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на слушаниях в Европарламенте, что не позволит выступающим за миграцию силам «шантажировать» Венгрию, передает РИА «Новости».

Уточняется, что комитет по гражданским свободам и правосудию ЕП внес на рассмотрение доклад и резолюцию депутата Джудит Саргентини с предложением Совету определить, в соответствии со статьей 7 договора о ЕС, наличие «явного риска серьезного нарушения Венгрией ценностей, на которых основан Союз». ЕП впервые прибегает к процедуре составления и обсуждения документа, в котором изучается вопрос о необходимости задействовать в отношении Венгрии положения статьи 7 договора ЕС.

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Европарламенту предлагается дать оценку функционированию конституционной и избирательной систем, независимости судебной власти и других учреждений, прав судей, состоянию дел в сфере борьбы с коррупцией, свободы выражения мнений и вероисповедания, соблюдения права меньшинств и мигрантов, просителей убежища и беженцев, а также экономических и социальных прав в Венгрии.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель поссорились с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за различных взглядов на ответственность Европы перед беженцами.