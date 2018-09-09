Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах главы города. Соответствующее обращение опубликовано на сайте кандидата.

Отмечается, что сейчас идет подсчет голосов, но имеются результаты экзит-полла. Мэр Москвы поблагодарил жителей столицы, волонтеров и членов избирательного штаба за поддержку на выборах.

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«Спасибо за поддержку, друзья! Это – наша общая победа», — говорится в сообщении.

Мэр также назвал важнейшие шаги на следующие пять лет. Среди них улучшение общественного транспорта, повышение качества образования и здравоохранения, «раскрутка» программы реновации и другие изменения.

Ранее сообщалось, что Собянин лидирует на выборах мэра Москвы по итогам экзит-поллов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий единого дня голосования в России.