Роухани анонсировал принятие декларации по итогам саммита в Тегеране

Иранский лидер Хасан Роухани заявил, что по итогам трехстороннего саммита в Тегеране, в котором также принимают участие президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган, может быть принята совместная декларация. Слова Роухани передает РИА «Новости».

По словам иранского президента, итогом совместного заседания может стать декларация, которая уже подготовлена.

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«Наши сотрудники рассмотрели все аспекты и подготовили очень хорошую декларацию», — заметил Роухани.

Он подчеркнул, что декларация может быть подтверждена на сегодняшнем заседании.

Ранее Роухани призывал Израиль и США покинуть Сирию. По его мнению, Соединенные Штаты дестабилизируют ситуацию в регионе, а войска Израиля находятся там вопреки международным соглашениям и требованиям сирийского народа.