Посол Британии: Россия не останется безнаказанной по делу Скрипалей

Британский посол на территории России Лори Бристоу заявил о наличии у полиции страны доказательств, позволяющих предъявить обвинения подозреваемым по делу Скрипалей. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

По словам Бристоу, полиция может доказать, что обвиняемые в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов связаны с ГРУ. Посол подчеркнул, что у этой организации четкая субординация.

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«Операция почти наверняка была утверждена на высшем уровне российского государств», — заметил Бристоу.

Он добавил, что поведение ГРУ является нарушением норм международного права, а также обратил внимание на то, что такие действия не окажутся безнаказанными.

Ранее британские СМИ сообщили, что обвиняемые в отравлении британских граждан с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок» Александр Петров и Руслан Боширов при получении виз в Великобританию выдавали себя за бизнесменов из Санкт-Петербурга.