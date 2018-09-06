Telegraph: в Британии высказали опасения о «безнаказанности» действий российской разведки

После инцидента с отравлением нервно-паралитическим веществом в Великобритании, в причастности к созданию которого Лондон относит Москву, российская военная разведка теперь действует «безнаказанно», чтобы сеять хаос по всему миру, предупреждают источники в Уайтхолле (правительстве Соединенного королевства). Об этом пишет британская газета Daily Telegraph.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что обвиняемые в причастности к отравлению бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери с использованием отравляющего вещества, являются сотрудниками ГРУ. Как пишет газета, Мэй также считает, что ГРУ спланировало нападение на Скрипаля с целью «послать сообщение» другим бывшим российским разведчикам.

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На Даунинг-стрит пообещали сделать все возможное, чтобы «демонтировать» сеть ГРУ, отмечается в материале. В Лондоне также предупредили о дальнейших санкциях и ответных мерах против России, пишет газета.

Источники в Уайтхолле считают, что ГРУ действует «с чувством безнаказанности», а также сказали о том, что у военной разведки «появился аппетит» к дерзким операциям.

«Кремль должен осознать, что не может действовать безнаказанно. Россия должна видеть, что за то, что они делают, нужно платить», — сказал источник в британском правительстве.

В 2006 году российский офицер Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж, затем его освободили в ходе обмена с американскими заключенными в 2010 году. После этого он переселился на постоянное жительство в Великобританию, жил в британском городе Солсбери. В марте 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания. По данным британской полиции, они подверглись атаке с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок».

Ранее Тереза Мэй пригрозила России новыми санкциями из-за инцидентов с «Новичком», после того как в Британии назвали имена и опубликовали фото подозреваемых в нападении на Скрипалей. В МИД России потребовали у Лондона личные данные подозреваемых по делу Скрипалей, а опубликованные фото назвали «троллингом».