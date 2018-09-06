ЕС готов поддержать Лондон в расследовании инцидента в Эйсмбери

ЕС готов оказать Британии содействие в усилиях по расследованию инцидента в Эймсбери, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в структурах ЕС.

«Мы видели подтверждение ОЗХО применения химического вещества военного класса — «Новичок» - против двух человек в Эймсбери, в результате чего один человек погиб. Выводы Европейского совета в марте были предельно ясны — мы поддерживаем Великобританию в стремлении добиться справедливости в этом деле и по-прежнему готовы предложить поддержку», — сказал источник.

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Он подтвердил позицию ЕС, что «применение химического оружия, включая использование токсичных химических веществ в качестве оружия, при любых обстоятельствах совершенно неприемлемо и представляет угрозу безопасности для всех».

Ранее сообщалось, что Британия собирается обсудить отравление в Солсбери в Совбезе ООН.