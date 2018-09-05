В Совфеде ответили на призыв Мэй к расширению санкций против России

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников прокомментировал призыв премьер-министра Великобритании Терезы Мэй к расширению антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, заявление Мэй носит идеологический и политический характер.

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Он также добавил, что на глобальную экономику эти санкции особого влияния не окажут.

Калашников подчеркнул, что усиление данных санкций может помочь оздоровлению российской экономики.

Ранее Мэй заявила, что будет настаивать на расширении антироссийских санкций из-за инцидентов с отравляющим веществом «Новичок» в британских Солсбери и Эймсбери.