На Украине резко вырос президентский рейтинг Тимошенко

Рейтинг кандидата на президентский пост, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко значительно вырос в сравнении с маем этого года — с 13,3% до 17,8% в августе. Об этом свидетельствуют результаты опросов Фонда демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах готовы поддержать 7,9% опрошенных.

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Опросы также показали, что принять участие в выборах готовы 70% респондентов, в то время как 23% голосовать не намерены. Также отмечается, что только 37% украинцев окончательно определились с кандидатом, а 47% допустили, что могут передумать.

«В честность президентских выборов верит лишь 17% украинцев, еще 40% уверены, что выборы будут не очень честными, а 29% уверены, что выборы будут не честными совсем», — говорится в результатах исследования.

Выборы президента Украины пройдут в марте 2019 года.