В Кремле исключили контакты Путина с врио главы ДНР в ближайшее время
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контакты Владимира Путина с исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрием Трапезниковым в ближайшем будущем не планируются. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Пескова, невозможность контактов связана с плотным графиком российского лидера.
«Вы знаете, сегодня график достаточно напряженный у президента. Сейчас будет официальный визит президента Азербайджана, потом часть дня будет посвящена «Сириусу» и Дню знаний. Поэтому каких-то других контактов не планируется, они просто сейчас невозможны», — сказал Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что президент России принес соболезнования близким погибшего Захарченко, а также всем жителям Донбасса, и добавил, что новых деталей по этому поводу на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что Путин назвал убийство главы ДНР «подлым».