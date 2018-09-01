В Кремле исключили контакты Путина с врио главы ДНР в ближайшее время

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контакты Владимира Путина с исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрием Трапезниковым в ближайшем будущем не планируются. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, невозможность контактов связана с плотным графиком российского лидера.

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«Вы знаете, сегодня график достаточно напряженный у президента. Сейчас будет официальный визит президента Азербайджана, потом часть дня будет посвящена «Сириусу» и Дню знаний. Поэтому каких-то других контактов не планируется, они просто сейчас невозможны», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что президент России принес соболезнования близким погибшего Захарченко, а также всем жителям Донбасса, и добавил, что новых деталей по этому поводу на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что Путин назвал убийство главы ДНР «подлым».