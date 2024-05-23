Россияне оценили важность высшего образования для построения карьеры

Почти треть опрошенных россиян (32%) оценили на 5 баллов из 5 важность высшего образования для построения карьеры. Каждый пятый (20%) признает его необходимость на 4 балла из 5. Это показало исследование сервиса Работа.ру и аналитиков направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

27% считают высшее образование важным на 3 балла из 5, 7% — на 2 балла, а 14% опрошенных оценивают необходимость диплома всего в 1 балл.

Главным плюсом высшего образования для построения карьеры 58% опрошенных называют преимущество при трудоустройстве. 43% отметили, что высшее образование дает необходимые знания и умения по профессии, а 41% уверены, что во время обучения можно получить навык поиска информации.

Еще 36% респондентов отмечают приобретение навыка работы с большим объемом данных. 28% считают, что высшее образование учит ставить цели и достигать их, а каждый четвертый опрошенный (25%) ценит учебу за получение опыта в коммуникации с людьми.

19% уверены, что высшее образование учит решать жизненные проблемы при минимуме ресурсов.

Среди тех, кто считает высшее образование не важным этапом при построении карьеры, 61% отметили, что практические навыки и знания лучше получать на работе. 46% опрошенных уверены, что университетские знания никак не связаны с реальной жизнью, а 41% выделяют необязательность высшего образования во многих сферах.

По 31% участников исследования отметили низкий уровень качества образования, а также отсутствие требований по наличию диплома со стороны работодателей. Еще 29% респондентов выделили большое количество устаревших программ в университетах.

Больше половины респондентов (64%) согласны с тем, что наличие диплома от ведущего вуза может позитивно повлиять на трудоустройство. Среди них в этом уверены 25% опрошенных, а 39% признают, что диплом ведущего университета может помочь, хоть и не играет решающую роль.

16% респондентов считают, что диплом от ведущего вуза не играет никакой роли, а 10% признали минимальное влияние.

Еще 10% участников опроса затруднились ответить на вопрос о влиянии престижности учебного заведения на построение карьеры.

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