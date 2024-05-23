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Российский дипломат заявил, что Украина хочет спровоцировать НАТО на столкновение с РФ

Посол Антонов: Киев хочет спровоцировать членов НАТО на столкновение с Россией

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Киев пытается спровоцировать США и другие страны НАТО на столкновение с РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломатического представительства.

Антонов, комментируя призывы политиков США предоставить возможность Украине использовать американское оружие для нанесения ударов в глубину территории России, назвал такие заявления крайне опасными, безрассудными и ведущими к дальнейшему втягиванию Вашингтона в украинский конфликт.

Дипломат отметил, что для главным для властей Украины является спровоцировать США и другие государства НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками Североатлантического альянса.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает, стоит ли ей наносить удары в глубине территории Российской Федерации.

Ранее спикер Джонсон поддержал идею разрешить ВСУ бить по России западным оружием.

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