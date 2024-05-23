Цена размещения рекламных постов в Telegram выросла

Средняя цена рекламного поста в 2023 году в Telegram-каналах увеличилась на 30% по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование платформы BeSeed.

Анализ цен на рекламные размещения в 567 Telegram-каналах различных тематик показал, что этот показатель составил 37 860 рублей.

Наибольший рост цен на рекламу наблюдался в каналах, посвященных недвижимости, где средняя стоимость увеличилась на 49,4% до 45 700 рублей. Например, стоимость рекламного поста в канале «Недвижимость инсайды» с 88 200 подписчиками выросла в 4 раза до 200 000 рублей.

В канале Novostroyman с 45 800 подписчиками цена увеличилась в 2,1 раза до 75 000 рублей. Канал «Недвижа» с 44 600 подписчиками также отметил увеличение стоимости рекламы на 40%, достигнув отметки в 70 000 рублей.

Ранее в Сомали решили запретить Telegram, TikTok и платформу 1xBet.