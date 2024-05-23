ВСУ лишились истребителя прямо на аэродроме

Момент удара по истребителю МиГ-29, который принадлежит военно-воздушным силам ВСУ на аэродроме Днепропетровска, попал на видео. Об этом сообщает анонимный Telegram-канал Figtherbomber, специализирующийся на российской боевой авиации.

«Сетецентрические войны набирают обороты», — пишет блогер.

Комментируя удар, автор канала пояснил, что удар, судя по всему, был нанесен оперативно-тактической ракетой «Искандер», а наводился и контролировался беспилотным летательным аппаратом.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) — серьезное, но не драматичное.

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на наступление в Харьковской области, российская сторона не собирается брать под контроль сам Харьков. По его словам, российские войска ведут наступление, чтобы отодвинуть ВСУ и прекратить обстрелы своих приграничных территорий.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.