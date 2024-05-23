Завершение карьеры: автор хитов Пугачевой может перестать писать музыку

Известный композитор Раймонд Паулс из Советского Союза и Латвии планирует завершить свою музыкальную карьеру из-за проблем со зрением. Об этом он рассказал в интервью журналу «Личная жизнь».

«Я работал все эти годы, но, возможно, из-за проблем с глазами мне придется остановиться», — отметил композитор. В 2024 году Паулс прошел операцию на глаза, после которой врачи рекомендовали ему не использовать очки.

Раймонд Паулс, родившийся 12 января 1936 года в Риге, стал известен как автор популярных хитов и мелодий для советских фильмов. Его песни исполняли такие известные артисты, как Алла Пугачева, Лариса Долина, Валерий Леонтьев, София Ротару, Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Анне Вески и Эдита Пьеха.

Самые известные вокальные произведения композитора были созданы в сотрудничестве с поэтами Ильей Резником, Робертом Рождественским и Янисом Петерсом.

В апреле 2022 года Паулс высказал критику в адрес латвийских властей за запрет на трансляцию российских телеканалов на территории республики.

Ранее Панин вышел на сцену в Лос-Анджелесе и поцеловал Вайкуле.