Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Завершение карьеры: автор хитов Пугачевой может перестать писать музыку

Раймонд Паулс может завершить карьеру из-за проблем со зрением

close
100%
Оксана Джадан/РИА «Новости»

Известный композитор Раймонд Паулс из Советского Союза и Латвии планирует завершить свою музыкальную карьеру из-за проблем со зрением. Об этом он рассказал в интервью журналу «Личная жизнь».

«Я работал все эти годы, но, возможно, из-за проблем с глазами мне придется остановиться», — отметил композитор. В 2024 году Паулс прошел операцию на глаза, после которой врачи рекомендовали ему не использовать очки.

Раймонд Паулс, родившийся 12 января 1936 года в Риге, стал известен как автор популярных хитов и мелодий для советских фильмов. Его песни исполняли такие известные артисты, как Алла Пугачева, Лариса Долина, Валерий Леонтьев, София Ротару, Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Анне Вески и Эдита Пьеха.

Самые известные вокальные произведения композитора были созданы в сотрудничестве с поэтами Ильей Резником, Робертом Рождественским и Янисом Петерсом.

В апреле 2022 года Паулс высказал критику в адрес латвийских властей за запрет на трансляцию российских телеканалов на территории республики.

Ранее Панин вышел на сцену в Лос-Анджелесе и поцеловал Вайкуле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами