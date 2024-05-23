Стало известно, как россияне относятся к отечественным брендам стройматериалов

Рост популярности отечественных строительных материалов и инструментов в России набирает обороты. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» и девелопера ПИК, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

За последний год 68% россиян стали чаще приобретать продукцию отечественных брендов в этой сфере. Страна-производитель играет важную роль при выборе материалов, отметили 67% опрошенных.

Результаты опроса продемонстрировали высокий уровень доверия к качеству российских стройматериалов — в нем не сомневаются 82% респондентов. Среди главных преимуществ отечественной продукции назывались доступность (48%), возможность обращения в службу поддержки (22%) и широкий ассортимент (20%).

При этом 17% участников заявили, что делают выбор в пользу российских брендов, желая поддержать производство в стране.

Зарубежные бренды, напротив, вызывают опасения из-за высоких цен (55%), перебоев с поставками (21%) и сложностей с покупкой (12%).

Большинство россиян (65%) уверены, что доля отечественных производителей на рынке будет расти год от года. 36% рассчитывают на расширение ассортимента, а 18% — на снижение цен.

«Почти половина жителей России (44%) убеждены, что благодаря использованию застройщиком материалов российского производства риск задержек снижается из-за отсутствия проблем с поставками», — говорится в исследовании.

Более половины опрошенных (54%) хотели бы, чтобы девелоперы имели собственные производственные мощности. Доверие к компаниям, строящим из отечественных материалов, высказали 87% респондентов.

Ранее девелопер предупредил о грядущем росте цен на стройматериалы.