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Особых условий проведения ЕГЭ в затопленных регионах не будет

В Оренбургской, Тюменской и Курганской областях не будет особых условий ЕГЭ

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Оренбургской, Тюменской, Курганской областях и других подтопленных регионах не планируют менять порядок организации ЕГЭ. Об этом сообщил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он рассказал, что контрольный орган находится на постоянной связи с региональными министерствами Оренбургской, Тюменской, Курганской областей.

«Ни от региональных министерств, ни от отдельных граждан — выпускников, родителей, учителей — в Рособрнадзор не поступали запросы на создание каких-то особых условий или изменение порядка проведения экзамена», — сказал Музаев.

По данным на 21 мая, в 11 регионах РФ подтоплено 1 734 жилых дома, более пяти тысяч дачных домов, свыше 11 тыс. приусадебных участков, а также 29 низководных мостов, 74 участка автомобильных дорог и восемь социально значимых объектов. Больше всего жилых домов подтоплено в Омской области и Якутии.

22 мая глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что на территории Якутии проходит активная фаза весеннего половодья.

Ранее Путин пообещал быть в контакте по ликвидации паводка в Курганской области.

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