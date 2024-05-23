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Для маткапитала предлагается выделить еще одно направления для использования

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на путевки в детские лагеря

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Unsplash

В Государственной думе предложили разрешить тратить материнский капитал на путевки в детские лагеря. С этой инициативой выступила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передает ТАСС со ссылкой на обращение депутата.

В своем письме вице-премьеру Татьяне Голиковой, Лантратова обращает внимание на подобную возможность значительно улучшить здоровье детей.

«Представляется целесообразным расширить использование средств материнского капитала, предоставив семьям возможность тратить данную сумму на приобретение путевок для детей и сопровождающих в организации санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, а также в детские лагеря», — пишет Лантратова.

Также депутат отмечает, что расширение возможностей использования маткапитала значительно снизит возможности и интерес к нелегальному обналичиванию субсидии.

До этого в России значительно снизился спрос на отдых в детских лагерях у моря.

Ранее стало известно, сколько россияне потратят на детские лагеря летом.

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