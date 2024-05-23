На территории Франции проходят тренировку украинские военные, придерживающиеся неонацистских взглядов. Об этом сообщает французское агентство Mediapart.

По имеющимся данным, в октябре прошлого года во Францию прибыла на обучение группа украинских военнослужащих, состоящая из неонацистов. В подтверждение этого Mediapart продемонстрировало фотографию одного из украинцев, у которого на лице был вытатуирован символ СС. Кроме того, на других фотографиях украинские военные позируют с желто-синим флагом со свастикой в центре.

Украинские нацисты тренировались в военном лагере Ла-Куртин, расположенном в департаменте Крёз в центральной части страны. Они относятся к 3-й штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая является наследницей националистического подразделения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Министерство обороны Франции отказалось комментировать информацию о неонацистах, заявив, что отбором украинских военных, отправляющихся на подготовку на территорию республики, занимаются ВСУ.

До этого бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини заявил, что воюющие на стороне ВСУ французские наемники зачастую являются известными нацистскими активистами.

Ранее сообщалось, что на Украине выпустили мемуары хорватского нациста.