Стало известно, когда россияне обретают финансовую независимость

Почти половина россиян (49%) начинают зарабатывать первые деньги в возрасте 18-23 лет, а к 23-25 годам уже могут полностью обеспечивать себя материально, не полагаясь на помощь родных. Таковы данные совместного опроса «Росгосстрах» и Банка «Открытие». Копия есть у «Газеты.Ru».

При этом поколения демонстрируют разные траектории финансовой самостоятельности. Россияне рожденные в 1997-2012 гг (так называемое поколение Z или зуммеров — прим «Газеты.Ru»), чаще других заявляют о доходах свыше 100 тыс. рублей в месяц (63% против 17-22% у старших поколений). Однако это не мешает большинству из них (67%) регулярно просить денег у родственников, отметили исследователи.

Также молодежь лидирует по доле тех, кто хотя бы раз брал кредит (84% против 56-78% представителей других поколений). Первую ссуду они преимущественно оформляют до 23 лет.

Раньше всех полностью финансово независимыми становилось поколение бумеров (1946-1964 г.р.): уже к 23-25 годам 55% из них обеспечивали себя сами. Среди поколений миллениалов (1981-1996 г.р.) и X (1965-1980 г.р.) этот показатель составил 47% и 43% соответственно.

Зато представители старших поколений реже молодых берут кредиты. Так, ни разу не имели долгов перед банками 44% людей из поколения X и 33% бумеров.

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