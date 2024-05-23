В Израиле показали, как ХАМАС захватил женщин во время атаки 7 октября

Организация, которая помогает семьям похищенных боевиками ХАМАС, опубликовало видео похищения девушек с военной базы 7 октября, в день атаки радикалов. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео запечатлены наблюдатели на военной базе в поселке Нахаль Оз — на кадрах трехминутного видео заметно, что боевики жестоко относятся к захваченным девушкам и подвергают их истязаниям. На лицах заложниц видны следы побоев, однако опубликовавшие видео представители организации добавили, что наиболее жестокие фрагменты видео были вырезаны из релиза.

До этого армия обороны Израиля обнаружила в секторе Газа тела трех заложников, захваченных во время атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что все трое заложников находились на музыкальном фестивале «Нова», который проходил в пустыне у границы с Сектором Газа. На этот фестиваль 7 октября напали боевики ХАМАС.

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