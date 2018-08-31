В МИД потребовали от США наказать распространивших секретные данные о дипломатах из России

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что российская сторона требует от США не распространять конфиденциальную информацию о дипломатах из России и банковских операциях посольства страны. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Как отмечается, такое заявление вызвано публикацией онлайн-ресурса BuzzFeed, недавно разместившего эту информацию. В российском ведомстве считают эту ситуацию показателем неспособности властей США обеспечить нормальные условия работы для зарубежных представителей.

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«Требуем от США прекратить нарушать собственное национальное законодательство и международные обязательства, пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации, затрагивающей интересы Российской Федерации и ее граждан», — заявила Захарова.

Она также призвала американскую сторону привлечь к ответственности всех виновников сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что зять и советник президента США Джаред Кушнер использовал служебное положение во время пребывания на посту владельца газеты New York Observer, чтобы удалять негативные статьи о своих друзьях и коллегах по работе в сфере недвижимости.