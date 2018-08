Трамп раскритиковал СМИ за анонимные источники

Президент США Дональд Трамп обрушился в твиттере на средства массовой информации, которые публикуют материалы со ссылкой на анонимные источники, он также призвал не читать такие СМИ. Об этом американский лидер написал в своем твиттере.

«Когда вы видите «анонимный источник», прекратите читать историю, это фикция!», — написал Трамп в твиттере.

Предполагаемым поводом такого сообщения послужило недавнее раскрытие анонимного источника в материале CNN, в котором говорилось о готовности бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна дать показания специальному прокурору США Роберту Мюллеру по «российскому делу». В частности, CNN сообщал, что Трамп знал о намерении его сына Дональда Трампа-младшего встретиться с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Этим анонимным источником CNN оказался адвокат Коэна — Лэнни Дэвис. Позже он сделал противоречащее себе заявление, сказав, что не может с достоверностью говорить, владел ли президент США данной информацией.

When you see "anonymous source," stop reading the story, it is fiction!