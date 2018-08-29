В МИД Украины назвали сроки разрыва договора о дружбе с Россией

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин назвал сроки, в которые Киев проинформирует Москву о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. Об этом министр сказал «Украинским новостям».

Согласно имеющейся информации, если до конца сентября этого года стороны не заявят об отказе от соглашения, его действие автоматически продлится до 2029 года.

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«Президент об этом объявил сегодня, потому что есть временные рамки, когда это должно быть сделано, — до 30 сентября», — сказал Климкин.

Ранее ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский связал объявление президента Украины Петра Порошенко о начале разрыва соглашения о дружбе с Россией с предвыборной ситуацией.