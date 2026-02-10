Наркоторговец заминировал свое жилище как в фильме «Один дома»

В Британии наркоторговец, устроивший ловушки в стиле «Одного дома», получил семь лет тюрьмы

В Британии наркоторговец Иэн Клотон заминировал свое жилище как в фильме «Один дома» и получил семь лет тюрьмы. Об этом пишет Metro.

В мае 2024 года устроила рейд на участке, где проживал Клотон, и из-за опасности для жизни в районе было эвакуировано более 100 домов — в его жилище были обнаружены растяжки и самодельные бомбы.

В строениях, принадлежащих мужчине, нашли натянутую по всей длине одной из комнат на высоте колена леску, прикрепленную к электрическому разъему и аккумулятору; самодельный огнемет; СВУ из труб; спрятанный элетрошокер; большое количество наркотиков, в том числе выращиваемых Клотоном, оружия и наличных.

Как объяснил полиции Клотон, пытаясь защитить свой наркобизнес, он брал за образец фильм «Один дома», главный герой которого Кевин (Маколей Калкин) устраивает ловушки для бандитов.

Клотон сообщил полиции, что для производства взрывчатки использовал устройства для отпугивания ворон, одно из которых он поместил в пакет с краской.

После судебного разбирательства в Королевском суде города Донкастер мужчина он был признан виновным в хранении запрещенного огнестрельного оружия, собственности, приобретенной преступным путем, и взрывчатых веществ.

.

Ранее звезда «Брата» возмутился неоправданному использованию оружия в кино.