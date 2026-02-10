Российский фигурист сражается на Олимпиаде с американским гением

21:07

Каррильо здорово исполнил каскад четверной сальхов + тройной тулуп! К сожалению, сразу после этого Донован сильно недокрутил тройной аксель и оперся на обе руки, чтобы не упасть всем телом. Финальный тройной лутц получился без проблем. Непонятно, из-за чего возникла такая грубая ошибка на тройном акселе. В остальном выступление получилось отличным — зажигательным и пластичным. Зрители встретили овациями необычную позицию во вращении — вниз головой. Браво! Все вращения и дорожка шагов — четвертого уровня сложности.