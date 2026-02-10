Российский фигурист сражается на Олимпиаде с американским гением

На льду — тайваньский фигурист Ю-Сян Ли!
Началась разминка второй группы участников!
У нас перерыв на заливку льда, после чего нас ждет выступление следующей группы участников.
По итогам выступления первой группы участников Петр Гуменник остается лидером. Оценки всех выступивших (надо кликнуть на картинку):
Оценка Каррильо — 75,56 балла.
Каррильо здорово исполнил каскад четверной сальхов + тройной тулуп! К сожалению, сразу после этого Донован сильно недокрутил тройной аксель и оперся на обе руки, чтобы не упасть всем телом. Финальный тройной лутц получился без проблем. Непонятно, из-за чего возникла такая грубая ошибка на тройном акселе. В остальном выступление получилось отличным — зажигательным и пластичным. Зрители встретили овациями необычную позицию во вращении — вниз головой. Браво! Все вращения и дорожка шагов — четвертого уровня сложности.
На льду — мексиканец Донован Карилльо!
Оценка Гуарино Сабате — 69,80 балла.
Испанец чуть не упал с первого же прыжка — тройного акселя. Он очень тяжело перевалился на вторую ногу (степ-аут). После этого Сабате чисто исполнил тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп. В концовке Томас порадовал забавными танцевальными движениями в стиле миньонов и заставил публику аплодировать от души.
На льду — Томас Гуарино Сабате из Испании! Он катается в образе очаровательного миньона.
Оценка Нордебека — 67,15 балла. Швед будет бороться за то, чтобы попасть в произвольную программу. Туда попадут 24 спортсмена из 29-ти.
Нордебек чисто сделал тройной аксель и тройной флип, а вот затем допустил «бабочку» на каскаде в обоих прыжках — скрутил только одинарный и двойной прыжок вместо 3+3. В итоге швед получит за каскад всего 0,78 балла — практически ничего. В целом выступление под блюз выглядело страстно и впечатляюще, но потерянный каскад обойдется Нордебеку очень дорого.
На льду — Андреас Нордебек из Швеции!
Оценка американца Максима Наумова — 85,65 балла. Это его лучший результат в сезоне! Наумов сидел в kiss and cry с фотографией своих родителей.
Наумов сделал четверной сальхов, тройной аксель (глубоко присел на приземлении, но все-таки удержался на ногах) и каскад тройной лутц + тройной тулуп. Американец исполнил каскад во второй половине программы, за что получил надбавку +10% к его базовой стоимости. Максим — молодец! Он смотрит наверх и посвящает свой прокат погибшим родителям — российским фигуристам, которые разбились в авиакатастрофе в январе 2025 года. До слез.
На льду — американский фигурист русского происхождения Максим Наумов!
Оценка Петра Гуменника — 86,72 балла. За такой контент маловато, но стоит признать, что прокат пока был не идеальным. Спортсменам в первой разминке обычно не дают высокие компоненты и надбавки за качество исполнения, поэтому нужно было катать безошибочно. Однако в целом Петр вполне справился. Молодец!
Браво, Петр! Исполнил тяжелейший контент. Первым сделал каскад четверной флип (пошатнулся на приземлении) + двойной тулуп. Затем российский фигурист сделал четверной лутц — чисто! Тройной аксель — идеально! В концовке Гуменник исполнил дорожку шагов на самый высокий уровень сложности — четвертый, которого очень сложно добиться. Даже под новую музыку Петр по-настоящему зажег в конце программы, как будто тренировал эту программу с этой композицией весь сезон. Вращения — тоже четвертого уровня.
Петр Гуменник открывает выступления мужчин! Он будет кататься под «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна. Изначально Гуменник должен был выступать под музыку из фильма «Парфюмер», но за несколько дней до выступления стало известно, что обладатели авторских прав запретили россиянину использовать эту композицию. Петру пришлось экстренно менять музыку. Желаем удачи!
На лед вышли участники первой разминки, включая Петра Гуменника (надо кликнуть на картинку):
Здравствуйте, уважаемые болельщики! На Олимпийских играх в Милане мужчины в индивидуальном турнире соревнуются в короткой программе. Открывать соревнования будет россиянин Петр Гуменник.