Герой «Гарри Поттера» стал символом китайского Нового года

Один из героев кинофраншизы «Гарри Поттер» Драко Малфой стал символом Года Лошади в Китае. Об этом сообщило «Би-би-си».

Согласно китайскому зодиаку, 17 февраля 2026 года начинается Год Лошади. В преддверии китайского нового года жители страны традиционно украшают свои дома иероглифом «фу», означающим удачу и благословение. Имя Малфоя в переводе на китайский звучит как «Ма-эр-фу», при этом «ма» по-китайски означает «лошадь».

На фоне этого, пишет издание, интернет-магазины начали продавать украшения с изображением актера Тома Фелтона в роли Малфоя.

В конце 2025 года Том Фелтон впервые после окончания съемок последнего фильма о Гарри Поттере в 2011 году вернулся к образу Малфоя. В этой роли он дебютировал на театральной сцене в постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя» на Бродвее.

В сентябре того же года в России вышел в прокат фильм-антиутопия «Альтер» с Фелтоном в главной роли. Его партнершей по картине стала российская актриса Елизавета Бугулова. Также в каст фильма вошли другие российские артисты — Игорь Жижикин и Алексей Филимонов. Художницей по костюмам в проекте была россиянка Светлана Михаленко, известная по сериалу «Библиотекарь».

Ранее актер Ник Фрост признался, что совершил ритуал, чтобы получить роль Хагрида в новом сериале по «Гарри Поттеру».