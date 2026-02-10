Гуменник столкнулся с неожиданной проблемой во время короткой программы на Олимпиаде

У Гуменника лопнул шнурок во время короткой программы на Олимпиаде

У российского фигуриста Петра Гуменника лопнул шнурок во время короткой программы на Олимпиаде, передает «Чемпионат».

Шнурок лопнул перед исполнением программы или в самом начале программы.

Гуменник набрал в короткой программе Олимпийских игр 86,72 балла.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее Гуменник изменил заявку на короткую программу на Олимпиаде-2026 в Италии