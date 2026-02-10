Гуменник рассказал о разговоре с Rammstein

Фигурист Гуменник рассказал, как связывался с Rammstein для получения прав на музыку

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о разговоре с командой немецкой рок-группы Rammstein перед Олимпийскими играми в Италии. Его цитирует ТАСС.

Гуменник планировал стартовать на Играх с короткой программой под музыку к фильму «Парфюмер», но был вынужден изменить музыку из-за проблем с авторскими правами, после чего получил широкую поддержку в социальных сетях.

В сезоне-2023/24 Гуменник показывал короткую программу под музыку Rammstein и поэтому решил попробовать договориться с музыкантами.

«Был выбор: либо под музыку из фильма «Дюна», либо под Rammstein. Связывался с командой Rammstein, но не успел получить права», — поделился спортсмен.

Гуменник выступал под композицию «Waltz 1805» Эдгара Акобяна. За прокат он получил 86,72 балла.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее Гуменник изменил заявку на короткую программу на Олимпиаде-2026 в Италии.