Производители дронов для России могут попасть под санкции ЕС

EUobserver: ЕС планирует ввести санкции против производителей дронов для РФ

Евросоюз предлагает ввести новые санкции против производителей дронов для РФ. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на служебные документы.

«В них перечисляют 11 российских структур и двух бизнесменов, которые делают FPV-дроны, а также тяжелые модели для действий на большие расстояния», — пишет издание.

Кроме того, в санкционные списки хотят добавить и военных. Так туда могут добавить начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майора Алексея Ртищева и его заместителя генерал-майора Андрея Марченко.

Под санкциями могут оказаться четыре российских бизнесмена, которые якобы поставляют РФ товары двойного назначения.

Среди них основатель компании «ЛСР» Андрей Молчанов. Его намерены внести не зав «военное сотрудничество, а за участие в экономической сфере, обеспечивающей существенный источник дохода для правительства Российской Федерации».

Также в санкционные списки могут попасть 29 физических лиц из сферы спорта и культуры.

До этого стало известно, что в санкционные списки попали рэпер Тимати, гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, а также гендиректор Мариупольского театра Игорь Солонин.

Ранее ЕС собирался убрать из санкционных списков два банка КНР и добавить банки из Таджикистана, Лаоса и Киргизии.