Общество

Мужчина пострадал при взрыве в машине в подмосковном Фрязино

112: в результате взрыва в автомобиле на переезде во Фрязино пострадал мужчина
Telegram-канал «112»

Мужчина пострадал в результате взрыва в машине на железнодорожном переезде во Фрязино. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По предварительной информации, причиной взрыва оказалось неустановленное устройство в автомобиле Nissan. На данный момент на месте происшествия работают правоохранители, переезд перекрыт. Устанавливается причина взрыва.

Как отмечает источник, пострадал 50-летний мужчина, у него травма ноги. Он был госпитализирован.

На данный момент известно, что незадолго до взрыва пострадавший обнаружил в машине дырку в полу и сообщил об этом в экстренные службы, заявив, что в автомобиле, предположительно, находится бомба.

По предварительной информации, у мужчины могли быть враги.

4 января в Сочи иномарка сгорела на трассе. Возгорание произошло перед поселком Аше в Лазаревском районе. На кадрах с места происшествия видно, как автомобиль горит на проезжей части, при этом пламя охватило транспорт полностью. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в Подольске произошел похожий взрыв.
 
