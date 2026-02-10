Мужчина пострадал при взрыве в машине в подмосковном Фрязино

112: в результате взрыва в автомобиле на переезде во Фрязино пострадал мужчина

Мужчина пострадал в результате взрыва в машине на железнодорожном переезде во Фрязино. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По предварительной информации, причиной взрыва оказалось неустановленное устройство в автомобиле Nissan. На данный момент на месте происшествия работают правоохранители, переезд перекрыт. Устанавливается причина взрыва.

Как отмечает источник, пострадал 50-летний мужчина, у него травма ноги. Он был госпитализирован.

На данный момент известно, что незадолго до взрыва пострадавший обнаружил в машине дырку в полу и сообщил об этом в экстренные службы, заявив, что в автомобиле, предположительно, находится бомба.

По предварительной информации, у мужчины могли быть враги.

