На Кубани обломки беспилотников упали во дворы частных домов

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили во дворах трех частных домов в станице Выселки Краснодарского края. Об этом сообщил региональный штаб в Telegram-канале.

«Фрагменты уничтоженных БПЛА повреждений не нанесли. Пострадавших также нет. На месте работают экстренные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 44 украинских БПЛА. Из них 19 дронов сбили над акваторией Азовского моря, 12 — над Крымом, шесть беспилотников — в Белгородской области, пять — в Курской области, по одному в Брянской области и над акваторией Черного моря.

Накануне беспилотники Вооруженных сил Украины повредили здание администрации Хомутовского района Курской области. Губернатор региона Александр добавил, что в городе Рыльске Рыльского района в результате атаки со стороны Украины были незначительно повреждены фасад магазина, остекление двух окон и автомобиль.

Ранее силы ПВО России за 6 часов сбили 72 украинских дрона над разными регионами и Азовским морем.