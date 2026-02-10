Авербух заявил, что Гуменник выступил не безошибочной в короткой программе на Олимпиаде

Авербух о короткой программе Гуменника на ОИ: он не был безошибочен

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух заявил, что российский фигурист Петр Гуменник не был безошибочен в короткой программе на Олимпиаде, передает «Чемпионат».

«Глобально Петя — большая умница. По большому счету он не дрогнул. Очень сложный контент, сложнейшие четверные прыжки в его программе. К сожалению, не был безошибочен. Будем надеяться, что зацепится за десятку», — сказал Авербух.

Гуменник набрал в короткой программе Олимпийских игр 86,72 балла.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее Гуменник исполнил короткую программу на Олимпиаде.