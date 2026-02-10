Более 15 млн рублей выплат участникам СВО украли в российском регионе

В Карачаево-Черкесии злоумышленники украли более 15 млн рублей, предназначенные бойцам СВО. Об этом со ссылкой на УФСБ по региону сообщает РИА Новости.

Правоохранители выяснили, что участники преступной группировки мошенническим путем получали единовременные и ежемесячные выплаты, а также компенсации, предусмотренные для выплатам участникам СВО из федерального и регионального бюджетов. В результате действий аферистов был причинен ущерб на сумму более 15 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ — организация преступного сообщества. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Челябинской области задержали мошенников, обманувших бойца СВО.