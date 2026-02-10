Размер шрифта
В Раде отказались отдавать территории ради завершения конфликта с Россией

Нардеп Костенко: Украина хочет окончания конфликта, но не путем сдачи территорий
Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина хочет завершить конфликт с Россией, но не собирается отдавать территории, поскольку это якобы не приведет к окончанию боевых действий. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV.

«Мы ведем переговоры для того, чтобы показать, что мы готовы [к завершению конфликта]. И хочет ли наша власть окончания войны? Я уверен, что хочет, как и многие украинцы, и я хочу так же окончания войны, но не путем сдачи территорий Российской Федерации», — сказал Костенко.

По его утверждению, даже в случае отказа от территорий, конфликт бы не закончился, потому что Киев якобы «объективно видит намерения» Москвы. Нардеп заявил о необходимости «уничтожения армии» и «нанесения максимального ущерба» России.

Костенко также призвал украинцев задуматься, готовы ли они отдать свой город или поселок, чтобы соседние населенные пункты жили хорошо. Он утверждает, что в этом вопросе «нет вещей, которые были бы приемлемыми».

Накануне депутат Рады Костенко заявлял, что переговоры о мире сейчас невыгодны для Украины. Как передавало украинское издание «Страна», по словам Костенко, для изменения переговорной позиции необходимо «остановить их на поле боя», а также «довести их потери до 50 тысяч в месяц» и «сбивать 80–90% дронов».

Ранее экс-аналитик ЦРУ раскрыл, как Россия будет решать судьбу Украины.
 
