Принц, принцессы и педофил. За что теперь извиняются королевские семьи Европы

Британский король предложил полиции долины Темзы помощь в расследовании действий своего младшего брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Бывшего принца подозревают в том, что он раскрывал Джеффри Эпштейну секретную коммерческую и политическую информацию. «Газета.Ru» рассказывает, как связи с Эпштейном заставляют извиняться членов королевских семей Европы.

Секреты Британии немедленно отправлялись Эпштейну

Король Великобритании Карл III официально пообещал содействовать полиции при расследовании связей своего младшего брата, экс-принца Эндрю, с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за педофилию и вовлечение несовершеннолетних в проституцию. В заявлении Букингемского дворца, опубликованном вечером 9 февраля, он в очередной раз отстранился от родственника и заявил, что находится на стороне правосудия.

«Король ясно показал, словами и своими беспрецедентными действиями, свою глубокую озабоченность возможными обвинениями, которые продолжают поступать в отношении действий господина Маунтбеттена-Виндзора. Хотя определенные вопросы могут быть адресованы господину Маунтбеттену-Виндзору, если к нам обратится полиция долины Темзы, мы, разумеется, готовы откликнуться», — заявили представители королевского двора Великобритании.

Дело в том, что полиция долины Темзы — отделение, действующее в графствах Бакингемшир, Беркшир и Оксфордшир, — сейчас ведет проверку заявления антимонархической группы Republic.

Ее представители утверждают, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор вел себя недопустимо в общественных местах и раскрывал секретные сведения третьим лицам. Если это подтвердится, полиция запустит расследование.

Принц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гилейн Максвелл, 2001 год Capital Pictures/Global Look Press

О том, что принц Эндрю делился с Джеффри Эпштейном засекреченной коммерческой и политической информацией, стало известно из опубликованной недавно переписки покойного финансиста-педофила. Как выяснилось, сын Елизаветы II, который с 2001 по 2011 год был специальным представителем Великобритании по международной торговле, подробно рассказывал Эпштейну о своих визитах в Сингапур, Гонконг и Вьетнам, не забывая упомянуть об областях, которые там перспективны для инвестиций.

Более того: Эндрю, в то время еще принц, пересылал Эпштейну официальные отчеты о поездках, которые составлял его советник Амит Патель. В декабре 2010 года он также передал Эпштейну секретную информацию о возможных инвестициях в Афганистане. И это при том, что спецпредставителю по международной торговле официально запрещено передавать посторонним важную информацию о своих поездках.

В заявлении Букингемского дворца говорится, что «все мысли и переживания короля и королевы по-прежнему посвящены жертвам всех видов и форм насилия».

Похожее по смыслу высказывание приводится и в заявлении Кенсингтонского дворца от имени принца Уэльского Уильяма и его супруги, принцессы Кэтрин, — оно было обнародовано ранее в преддверии визита наследника престола в Саудовскую Аравию.

«Их мысли по-прежнему сосредоточены на жертвах», — говорится в документе.

Публикация переписок Эпштейна озаботила родственников Эндрю Маунтбеттена-Виндзора еще и потому, что из нее явно следует: он лгал, когда утверждал, что прекратил общаться с финансистом-педофилом в декабре 2010 года. Однако теперь известно, что в феврале 2011-го член британской королевской семьи писал Эпштейну, уже осужденному в первый раз за педофилию: «Будем держать связь и скоро опять немного поиграем». Судя по всему, они общались до 2015 года.

Разумеется, общественность взбудоражила и обнародованная фотография, на которой принц Эндрю стоит на четвереньках над лежащей без сознания женщиной. Все это возмутило общественность настолько, что достается и королю Карлу III. Во время недавнего визита монарха в английский городок Клитеро мужчина в толпе выкрикнул: «Как давно вы знаете про Эндрю?»

Принцессы в гостях у педофила

Бывшая жена экс-принца Эндрю Сара Фергюсон тоже упоминается в «файлах Эпштейна», и не раз. Оказывается, в 2009 году, вскоре после того, как финансист отсидел свой небольшой срок за педофилию, она навестила его в Майами — вместе с дочерьми, принцессами Беатрис и Евгенией. В переписке сохранилось послание ассистента Эпштейна к Саре Фергюсон, в котором обсуждаются билеты на рейсы из Хитроу в Майами и Нью-Йорк. А герцогиня называла финансиста-педофила «легендой», «лучшим другом» и «братом, о котором она всегда мечтала».

about_the_york_family/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По всей видимости, Сара Фергюсон рассчитывала, что Эпштейн поможет ей запустить компанию «Mothers Army», которая будет помогать матерям по всему миру справляться с трудностями. Он предложил ей финансирование на условиях, что ему будет принадлежать 51% акций. Зарабатывать осужденный за педофилию собирался на продаже книг и сувенирной продукции, а также на гонорарах спикерам за выступление. Саре Фергюсон он предложил зарплату в $250 тыс. и переехать в США. План этот обсуждался и в 2010 году, но не был осуществлен.

В 2011 году Сара Фергюсон уже жаловалась в сообщении Эпштейну, что он не поддерживает с ней связь, и поздравляла с рождением сына. Есть ли ребенок у Эпштейна, неизвестно.

В том же 2011-м Сара Фергюсон публично заявила: «Я больше никогда не буду иметь с Джеффри Эпштейном ничего общего. Я ненавижу педофилию и сексуальное насилие над детьми. Я очень ошибалась в оценках».

Норвежская принцесса была откровенна с Эпштейном

Не только британская монархия страдает из-за связей своего представителя с Джеффри Эпштейном. Потрясена и Норвегия: оказалось, что будущая королева, крон-принцесса Метте-Марит поддерживала связь с осужденным финансистом с 2011 по 2014 год и упоминается в файлах Эпштейна около тысячи раз. В начале переписки Метте-Марит признается, что «гуглила» финансиста перед тем, как с ним встретиться, и результаты «выглядели нехорошо».

Arnd Wiegmann/Reuters

Тем не менее она продолжала общаться с Эпштейном, жаловалась ему в сообщениях на скуку, которую навевают королевские обязанности, обсуждала с ним супружеские измены, Набокова, даже фотографии голых женщин, которые она хотела подарить своему сыну Мариусу Боргу Хёйби (обвиняемому сейчас в изнасилованиях). А еще Метте-Марит давала Эпштейну советы в поисках жены и советовала обратить внимание на скандинавских женщин. Словом, это была проникновенная, даже интимная переписка, в которой королевская особа называла финансиста-педофила «лапочкой» и «очень обаятельным».

Встречалась Метте-Марит с Эпштейном несколько раз — и даже была у него в гостях в особняке в Палм-Бич в 2013 году.

После публикации переписок Метте-Марит опубликовала официальное заявление, в котором выражала сожаление в содеянном. «Я неверно оценила ситуацию и глубоко сожалею о каких-либо контактах с Эпштейном. Мне просто стыдно», — сказала она.

Норвежские СМИ тем временем задаются вопросом, достойна ли кронпринцесса стать королевой.

Эпштейн приглашал и шведскую принцессу

Замечена в связях с Эпштейном и шведская принцесса София, жена принца Карла Филипа. Правда, об этом стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда издание Dagens Nyheter опубликовало переписку Эпштейна с финансистом Барбро Энбомом, который был наставником будущей принцессы Софии в области бизнес-администрирования и бухгалтерского дела. Считается, что Энбом познакомил Софию Хеллквист с Эпштейном примерно в 2005 году. Судя по переписке, он приглашал ее на свой остров. Этот факт королевская семья Швеции отрицает, но подтверждает, что принцесса София действительно общалась с финансистом за 10 лет до своей свадьбы в 2015 году (и за пять лет до знакомства с будущим мужем).