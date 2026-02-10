Мошенники пообещали вдове участника СВО награду и выманили у нее почти 10 млн рублей

Женщина из Курганской области стала жертвой мошенников, поверив в получение супругом награды. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала сама пострадавшая, ей позвонил неизвестный и заявил, что ее мужу, который не вернулся из зоны СВО, полагается госнаграда. В беседе с мужчиной она продиктовала номер СНИЛС и другие данные.

Позже якобы сотрудник ФСБ заявил, что мошенники завладели ее данными и могут добраться до ее счетов, поэтому необходимо перевести деньги на «безопасный счет».

Затем вдову участника СВО напугали возможным сроком за то, что она якобы способствует террористической деятельности. Чтобы ее не привлекли, пострадавшая снова должна была отправить деньги. Женщина выполнила все инструкции аферистов, все время находясь с ними на связи.

После этого мошенники выяснили, что у россиянки есть деньги на счету ребенка, но для их снятия нужно разрешение органов опеки.

«Дождавшись разрешения, женщина посетила офис банковского учреждения с ребенком, где они сняли два миллиона рублей, которые она аналогичным способом внесла в банкомат», – сообщается в публикации.

После еще нескольких траншей женщина поняла, что ее обманули. К этому моменту она лишилась почти 10 млн рублей.

Ранее мошенники запустили новую волну атак на россиян перед 14 февраля.