ЕС готовит план о частичном членстве Украины в блоке. Военная операция, день 1448-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1448-й день
Средства ПВО за ночь сбили шесть украинских беспилотников над российскими регионами. Япония присоединилась к программе поставок оружия Киеву. Евросоюз готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. Европарламент 10–11 февраля проголосует по пакету мер, которые позволят выплатить Киеву в 2026–2027 годах кредит в размере €90 млрд. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

8:52

Город Каменка-Днепровская и частично Энергодар, а также села Водяное и Днепровка остались без энергоснабжения в результате удара Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

8:38

Глава МИД Сергей Лавров призвал не впадать в восторг из-за того, что президент США Дональд Трамп поставил на место Европу и Владимира Зеленского.

«Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там. Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, — там впереди еще большая дистанция», — сказал он в интервью телеканалу НТВ.

8:25

ЕС подготавливает план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году, пишет газета Politico со ссылкой на 10 чиновников и дипломатов.

8:17

Европейский парламент на пленарной сессии 10 -11 февраля проголосует по целому пакету законодательных мер, которые позволят произвести выплату Украине в 2026 и 2027 годах кредита в размере €90 млрд.

8:12

Япония вскоре объявит о присоединении к программе помощи в рамках НАТО по приобретению оружия и снаряжения в США и поставкам его на Украину, сообщил телеканал NHK.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Сегодня 1448-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
