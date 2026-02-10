ЕС готовит план о частичном членстве Украины в блоке. Военная операция, день 1448-й

Город Каменка-Днепровская и частично Энергодар, а также села Водяное и Днепровка остались без энергоснабжения в результате удара Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
Глава МИД Сергей Лавров призвал не впадать в восторг из-за того, что президент США Дональд Трамп поставил на место Европу и Владимира Зеленского.
«Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там. Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, — там впереди еще большая дистанция», — сказал он в интервью телеканалу НТВ.
ЕС подготавливает план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году, пишет газета Politico со ссылкой на 10 чиновников и дипломатов.
Европейский парламент на пленарной сессии 10 -11 февраля проголосует по целому пакету законодательных мер, которые позволят произвести выплату Украине в 2026 и 2027 годах кредита в размере €90 млрд.
Япония вскоре объявит о присоединении к программе помощи в рамках НАТО по приобретению оружия и снаряжения в США и поставкам его на Украину, сообщил телеканал NHK.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
