ЕС готовит план о частичном членстве Украины в блоке. Военная операция, день 1448-й

Глава МИД Сергей Лавров призвал не впадать в восторг из-за того, что президент США Дональд Трамп поставил на место Европу и Владимира Зеленского.

«Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там. Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, — там впереди еще большая дистанция», — сказал он в интервью телеканалу НТВ.