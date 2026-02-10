Размер шрифта
Астроном объяснил, что за яркий огненный шар пролетел над Японией

Астроном Угольников: над островом Хонсю пролетел обычный болид

Яркий огненный шар, который пролетел над районом Канто японского острова Хонсю, является обычным болидом. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

«Это болид. У него характерная угловая скорость, присутствует вспышка. <…> Его диаметр не превышает метра — метровые были бы уже ярче. В октябре аналогичный объект наблюдался и у нас, на небе Москвы», — сказал астроном.

Угольников добавил, что подобные болиды регулярно пролетают над Тихим океаном. По его словам, люди видят меньшую часть таких явлений. При этом, если бы человеку удалось увидеть все болиды, то он бы «перестал удивляться».

Утром 10 февраля в Японии очевидцы сняли яркий огненный шар на видео в небе над районом Канто острова Хонсю. Объект был виден в Токио, в префектуре Канагава, в районе города Кавасаки и горы Фудзи. Кружок астрономии и метеорологии старших классов одной из токийских школ снял шар на видео.

Ранее ученый рассказал, что тунгусский метеорит мог уничтожить Петербург, упав немного позже.
 
