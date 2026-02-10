«У нас тоже есть условия». Европа хочет предъявить России «список требований» по Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала список требований к России в рамках урегулирования украинского конфликта. По ее словам, согласие европейцев необходимо для любой сделки, а условия следует выдвигать Москве, а не Киеву. При этом внутри Евросоюза нет единства: часть стран настаивает на «нанесении поражения» Москве, тогда как во Франции уже звучат сигналы о прямом диалоге с Москвой. О требованиях Брюсселя и разногласиях в ЕС — в материале «Газеты.Ru».

О чем сказала Каллас

Кая Каллас обозначила претензию Европы на место за переговорным столом. Глава евродипломатии заявила, что намерена представить странам ЕС перечень «уступок», который, по ее мнению, следует предъявить России в рамках возможного урегулирования конфликта на Украине. До сих пор ключевые контакты шли при участии Киева, Вашингтона и Москвы, а европейцы подключались лишь время от времени, напомнило агентство Reuters. В Брюсселе такой формат сочли недостаточным.

«Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не украинцам, <…> а русским», — заявила глава евродипломатии.

В числе возможных требований она упомянула «возвращение украинских детей» и ограничения для ВС России, при этом детали раскрывать не стала. Каллас также дала понять, что без четко сформулированной позиции самому Евросоюзу нет смысла претендовать на участие в договоренностях.

«Если мы ни за что не выступаем, нам нечего делать за столом переговоров», — добавила она .

А что в ЕС?

Заявления Каллас — лишь одно из мнений в Брюсселе. Ранее еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в эфире программы «Суть дела» на сайте Delfi признал: Европе в любом случае придется вступать в диалог с Россией по украинскому урегулированию. Но прежде, по его словам, ЕС должен выработать собственную стратегию — и до сих пор такого плана у союза не было.

«Заручившись этим планом, можно завязать диалог с президентом [РФ Владимиром] Путиным, что неизбежно, так как к миру можно прийти при участии лишь двух сторон», — заявил он.

Кубилюс подчеркнул, что без четко сформулированной политической позиции переговоры с Москвой лишены смысла. В основе будущей европейской стратегии, по его мнению, должно лежать существенное усиление Вооруженных сил Украины.

«Речь должна идти об увеличении военной помощи Украине со стороны Европы не на 10%, а в разы», — добавил еврокомиссар.

Если Кубилюс лишь заикнулся о необходимости возобновления переговоров с Россией, то во Франции перешли от слов к делу. Президент Эммануэль Макрон подтвердил, что его дипломатический советник действительно посещал Москву.

«Для некоторых было слишком рано отправлять своих дипломатических советников, как это сделали мы», — отметил Макрон.

Французский лидер сообщил, что предложил партнерам по ЕС возобновить диалог с Россией. По его словам, в перспективе Европе все равно придется выстраивать новую архитектуру безопасности с участием РФ.

Позиции Москвы и Вашингтона

Пока в Брюсселе рассуждают о списках требований и новых форматах переговоров, в Москве дали понять: ничего принципиально нового от Европы не слышно. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что европейские страны действительно по разным каналам пытаются выйти на контакт по теме урегулирования, однако содержательных предложений не поступает. По его словам, заявления президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего канцлера Германии Олафа Шольца во время их прежних переговоров с Владимиром Путиным по сути не отличались от публичной риторики.

Как подчеркнул Лавров, западные лидеры продолжают повторять тезисы о том, что Россия «напала» на Украину и должна прекратить конфликт, а Киев следует поддерживать до «нанесения поражения» Москве.

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны «практически добились» урегулирования конфликта на Украине. По его словам, работа идет «очень напряженно», а достичь мира можно, лишь опираясь на силу.

Между тем контакты по линии США, России и Украины уже состоялись: переговоры проходили в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. После второго раунда стороны договорились об обмене 314 военнопленными, а Москва и Вашингтон решили восстановить диалог на высоком уровне по военной линии. В то же время спецпосланник президента США Стив Уиткофф признал, что в урегулировании «еще предстоит проделать значительную работу».

В Москве рассчитывают, что следующий раунд переговоров по Украине состоится в ближайшее время. Однако конкретные даты пока не определены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.