От дворника до «Принца Серебряного»: карьера и личная жизнь Сергея Пенкина

Советский и российский певец Сергей Пенкин отмечает юбилей — ему исполнилось 65 лет. Сегодня он «Принц Серебряный» и один из самых уважаемых артистов отечественной эстрады, однако за всем этим стоит долгий и непростой путь. С чего начинал Сергей Пенкин и чем он живет сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Сергея Пенкина

Сергей Пенкин родился 10 февраля 1961 года в Пензе в многодетной семье. Его отец, Михаил Павлович, был ветераном Великой Отечественной войны и работал машинистом на железной дороге, а мать, Антонина Николаевна, занималась домашним хозяйством и подрабатывала уборщицей в церкви. С трех лет будущий артист пел в церковном хоре, затем учился в музыкальной школе по классу флейты и фортепиано и выступал на сцене местного Дома пионеров.

В подростковом возрасте Пенкин всерьез задумывался о поступлении в духовную семинарию , однако после окончания школы сделал выбор в пользу дирижерско-хорового отделения пензенского культпросветучилища. Учебу он совмещал с работой — выступал в составе вокально-инструментального ансамбля на танцевальных вечерах, а также пел в варьете ресторана «Праздничный».

Начало музыкальной карьеры Сергея Пенкина

В 1979 году Пенкина призвали в армию. Он хотел служить в Афганистане, но по распределению попал в военный ансамбль «Алый шеврон» артиллерийского инженерного училища, где сначала играл на тарелках, а затем стал ведущим солистом. Отслужив, он решил переехать в Москву, чтобы получить высшее музыкальное образование. Первые годы в столице оказались непростыми: ради бесплатного жилья и прописки Пенкин работал дворником в районе Остоженки , а параллельно выступал в ресторанах и варьете.

«Когда я работал дворником, у меня появилась своя жилплощадь. В квартире на Остоженке кого только не бывало: Жанна Агузарова, Егор Кончаловский, Александр Градский, Андрей Разин, Степан Михалков, Андрей — внук Брежнева. И все помогали. Это была самая крутая квартира в Москве, попасть туда считалось счастьем», — вспоминал музыкант о том периоде жизни.

Лишь через десять лет после переезда — с одиннадцатой попытки — ему удалось поступить в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Во время учебы Пенкин продолжал работать вокалистом в ресторанных ансамблях и гастролировать в составе варьете ресторана гостиницы «Космос».

Чем прославился Сергей Пенкин

В конце 80-х — начале 90-х годов Сергей Пенкин стал заметной фигурой на московской сцене: столики на его выступления в ресторанах и варьете бронировали за несколько месяцев вперед. Этот период он сегодня описывает как время постоянной работы без выходных:

«С утра, с шести до восьми, я работал дворником, к девяти шел в Гнесинку, а вечером пел в ресторанах и варьете гостиниц «Космос», «Интурист», «Минск» — как в фильме «Интердевочка».

С труппой варьете гостиницы «Космос» Пенкин много гастролировал за рубежом. Эти поездки отразились на его сценическом образе: он начал шить себе для выступлений эффектные костюмы и головные уборы со стразами, благодаря которым получил прозвище «Принц Серебряный».

В 1990 году певец впервые появился на телевидении — выступил в популярной музыкальной передаче «Программа «А» с песней «Нежности полный взгляд». Но настоящая слава пришла к Пенкину после его участия в концертах «50х50» в Олимпийском: именно там артист впервые исполнил знаменитую композицию Морриса Альберта «Feelings», которая впоследствии стала его визитной карточкой.

В 1992 году музыкант представил свой дебютный альбом Holiday, который отметил большим сольным выступлением на сцене концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. В том же году Пенкин окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу академического вокала. К этому моменту он уже был известным исполнителем, выступал на крупнейших концертных и клубных площадках Москвы, а также активно гастролировал по России и за рубежом.

В последующие годы дискография Сергея Пенкина активно пополнялась: он регулярно записывал новые студийные и концертные альбомы, иногда выпуская по два релиза в год. В общей сложности артист записал более двадцати пластинок, в которые вошли свыше двухсот композиций. Репертуар исполнителя охватывает самые разные жанры — от отечественных и зарубежных эстрадных хитов до романсов и русских народных песен. Кроме того, голос Сергея Пенкина занесен в Книгу рекордов Гиннесса — артист обладает уникальным диапазоном, охватывающим четыре октавы.

Выступления Пенкина с мировыми звездами

Еще в начале 90-х Сергея Пенкина стали приглашать к участию в международных концертах и телепроектах. Одним из первых таких выступлений стала поездка в Канаду, во время которой артисту предложили выступить на одной сцене с группой The Rolling Stones.

«Тогда был большой интерес к нашей стране. Я сначала сомневался, а ребята замахали руками: «Ты что, с ума сошел?! Конечно, поехали!» На следующий день нас уже показали по канадскому телевидению, потом в США. Меня стали называть Принц Серебряный. Нам устроили тур по Америке, затем была Венесуэла — месяц выступали в Каракасе. Местная пресса писала обо мне на первых полосах», — вспоминал певец в интервью.

В дальнейшем Пенкин продолжил покорять крупные зарубежные площадки — в частности, он стал первым отечественным исполнителем, который вышел на сцену нью-йоркского зала Billboard. В разные годы он выступал с Питером Гэбриелом, Боем Джорджем и автором Feelings Моррисом Альбертом, а также записал совместный сингл с британской исполнительницей Сарой Брайтман.

Знакомство Сергея Пенкина с Виктором Цоем

С лидером группы «Кино» Сергей Пенкин познакомился в 1988 году во время гастролей. По словам артиста, изначально он отказался от совместного выступления, поскольку ничего не знал о Цое и не понимал, чего ожидать от работы с незнакомым музыкантом.

«После сборного концерта артисты уезжали в Ялту, а мне сказали, что я должен остаться. «Почему?» — «Сейчас приедет Витя Цой. Завтра ты выступишь у него на концерте», — говорят мне организаторы. — «Не буду. Я не знаю его». — «Познакомитесь», — рассказывал он.

Впоследствии Пенкин не раз подчеркивал, что отношение к Цою у него сложилось уже в первый день знакомства:

«О Цое можно судить лишь по одному эпизоду. У меня для выступления были широкие штаны, на которые надо было нашить блестки. Ничего же в магазинах не было, приходилось все самим делать. И вот приехал Витя, узнал, что мне нужна помощь, и вместе со своей девушкой сел расшивать мои штаны . Мы за этим занятием общались. Он говорил: «Серега, вечером у меня сегодня выступишь. Я тебя представлю, все будет хорошо».

Договоренность была выполнена: Цой представил Пенкина на концерте и выступил вместе с ним. После этого, по словам артиста, он сделал ему несколько подарков, в том числе подарил свою шинель.

«А уже после его гибели в одном из интервью ударник группы «Кино» вспоминал, что песню «Малыш, ты меня волнуешь», Цой написал в честь меня. Я этого не знал», — поделился Пенкин.

Личная жизнь Сергея Пенкина

О личной жизни Сергея Пенкина известно немного — артист предпочитает не выносить ее в публичное пространство. По данным из открытых источников, в середине 1980-х у него были отношения с певицей Раисой Саед-Шах. Роман длился несколько месяцев, пара даже подала заявление в ЗАГС, однако до свадьбы дело не дошло.

Тем не менее Пенкин все же был официально женат. Причем дважды. В 2021 году в беседе с журналистами артист признался, что впервые женился еще в студенческие годы — его избранницей стала англичанка по имени Стефания. Брак продлился недолго: Стефания вернулась в Великобританию, а Пенкин остался в России. Второй супругой музыканта стала юрист Елена Проценко. Они поженились в начале нулевых и прожили вместе около десяти лет. По словам самого Пенкина, причиной расставания стала его высокая занятость и образ жизни.

В разные годы артисту приписывали романы с коллегами по сцене, в том числе с певицей Ларисой Долиной и телеведущей Светланой Моргуновой , однако сам Пенкин эту информацию не подтверждал. В 2018 году певец признался, что, несмотря на отсутствие жены и детей, не чувствует себя одиноким.

«Когда несколько лет назад я обжегся, был сильно разочарован. А сейчас мне нужна такая женщина, которая любила бы меня не как артиста, а как человека», — говорил он в 2018 году.

Чем сейчас занимается Сергей Пенкин

Сегодня Сергей Пенкин продолжает активную творческую деятельность — дает концерты, работает над новыми программами, записывает новые композиции и дуэты с современными исполнителями. Параллельно он занимается педагогической работой: артист преподает эстрадно-джазовый вокал и является доцентом Института изящных искусств МПГУ.

Гастрольный график Пенкина расписан на год вперед. В ближайших планах — юбилейное шоу «65!», с которым артист планирует проехать по всей России. Рассуждая о возрасте, Пенкин говорит:

«Я себя на 65 не чувствую. Не могу сидеть дома, люблю гулять, мне постоянно нужно чем-то заниматься. Жить надо сейчас, как в последний раз. Движение — это жизнь».