Глава минторга США рассказал о связях с Эпштейном

Глава минторга США Латник признал, что обедал с Эпштейном и был на его острове
Al Drago - Pool via CNP/Global Look Press

Министр торговли США Говард Латник заявил, что обедал с финансистом Джеффри Эпштейном, а также посещал с семьей его частный остров Литл Сент-Джеймс. Трансляция его выступления в американском конгрессе опубликована на портале C-Span.

По словам Латника, он посетил остров во время семейного отпуска на яхте в 2012 году. Министр отметил, что обед на острове финансиста продлился около часа. Он добавил, что был там вместе с женой, четырьмя детьми и несколькими нянями. Также с ними была другая семейная пара с детьми.

«У меня не было с ним никаких отношений. Я почти не имел никакого отношения к этому человеку», — добавил Латник.

До этого осужденная за пособничество обвиненному в секс-торговле финансисту Джеффри Эпштейну Гислейн Максвелл отказалась дать показания в комитете палаты представителей конгресса США по надзору и подотчетности.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в США подтвердили согласие Клинтонов дать показания по делу Эпштейна.
 
